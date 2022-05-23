Путін устами свого помічника зробив комплімент Зеленському

«Украинские власти – не глупые люди»

Кремль визнав, що західна допомога Україні може спровокувати розвал Росії. І саме підтримка Заходу нині є ключовою проблемою для реалізації агресивних планів Москви в Україні. Про це заявив помічник президента РФ Володимир Мединський.

Мединський назвав метою західної допомоги Києву домогтися розпаду Росії на суб'єкти. Так він прокоментував обіцяну Вашингтоном українській стороні допомогу майже на $40 мільярдів.

«Вірити в безкорисливість англосаксів може людина, яка не вчила історію ніколи в житті і навіть не дивилася жодного історичного фільму. Це навіть не смішно... Була Україна, стане... Не хочу ображати жодну африканську країну, але доля ця завжди сумна – тих, хто бере подібну допомогу від англосаксів. Про це треба думати. До речі, українська влада сама чудово це розуміє. Адже вони там не дурні люди, вони чудово це розуміють. Просто виходять з того, що розплачуватися будуть не вони, а наступні покоління», – заявив помічник Путіна.

Він зазначив, що надаючи допомогу Україні, західний світ реалізовує паралельно два завдання: поєднує приємне з корисним.

«Вони максимально шкодять своєму геополітичному, як вони вважають, конкуренту і противнику Росії, зрозуміло, що не йдеться про те, щоб просто зробити Росії погано, йдеться про те, щоб добитися розпаду Росії на суб'єкти. Вони не перші – хто тільки цим не захоплювався! Ні в кого нічого не виходило. Це перше завдання, яке вирішується», – заявив Мединський в ефірі телеканалу ОНТ.

До слова, помічник президента Росії Володимир Мединський заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною, у тому числі і на найвищому рівні, готова до продовження переговорів, але м'яч на стороні України, на яку Росія напала в кінці лютого.