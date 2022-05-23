У Коростені пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги

Перед вибухами було видно спалахи.

В місті пролунали два вибухи, під час чергової повітряної тривоги -– ще один

У Коростені Житомирської області пролунали вибухи. Жителі повідомили про спалахи. Про це повідомляє «Суспільне».

За словами заступника міського голови Чижевської, в місті пролунали два вибухи, під час чергової повітряної тривоги – ще один.

Вона зазначила, що перед вибухами було видно спалахи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 травня російські війська вдарили ракетами по Малину Житомирської області. В результаті ворожої атаки загинула щонайменше одна людина.

А в ЗСУ повідомляли, що українські військові знищили в небі над Житомирською областю чотири ворожі ракети.

Нагадаємо, увечері 21 травня загарбники також обстрілювали Миколаїв касетними снарядами.

До слова, на Донеччині ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.