Експорт української курятини. Держмитслужба назвала обсяги і головних покупців

Найбільшими споживачами української курятини є Польща, Угорщина і Німеччина

Україна торік поставила на зовнішні ринки 431 тисяч тонн м'яса птиці, загальною вартістю $555 млн. Про це свідчать дані Державної митної служби України.

Уточнюється, що за рік експорт курятини зріс на 4,1%, у грошовому вираженні.

ТОП-споживачами українського продукту є Польща, Угорщина і Німеччина.

При цьому сама Україна купила курятини всього на 45,5 млн доларів (108 тис. тонн).

Імпорт продукту за рік знизився на 13,4% у грошовому вираженні.

Таким чином, експорт м'яса птиці у грошовому вираженні перевищує імпорт у 12 разів.

Між іншим, аналітики вважають, що до 2035 року м'ясо майже повністю замінить штучна їжа. На заміну продуктам тваринництва прийде модель біотехнологічної їжі (Food-as-Software). Вчені зберігатимуть «рецепти» в базах даних, відкритих для вільного доступу в усьому світі. Нова їжа буде приблизно на 50-80% дешевшою за продукти тваринництва, запевняють аналітики.

Слід нагадати, що в Україну завезли з Польщі курячі крильця з сальмонелою. Про це повідомило київське управління Держпродспоживслужби. Заражені продукти вилучать з обігу.

Також нагадаємо про свіжі дані Держстату. Експерти порахували, які продукти найбільше здорожчали в Україні минулого року. Це стосується передусім цукру, гречки та олії.

Напередодні в коментарі Главкому керівник одного з найбільших виробників яєць, агрохолдингу «Авангард», прокоментував ситуацію з подорожчанням курячих яєць. Окрім значного подорожчання кормів і комунальних платежів, на ціну на яйця може вплинути тиск НАБУ на виробника, через що закриваються птахофабрики, а їх працівники лишаються без роботи.

Стало відомо, що українське «шампанське» подорожчає. Уряд вирішив таким чином підтримати вітчизняного виробника.

Разом з тим є й приємні новини: зокрема, овочі борщового набору за рік подешевшали.

Читайте також: