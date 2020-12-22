На що українці найбільше витрачають грошей: дані Держстату

Найбільшою статтею витрат за третій квартал 2020 року були продукти харчування та безалкогольні напої

Більше половини грошей українці витрачають на їжу та сплату комунальних послуг.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Держстат оприлюднив дані щодо кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями за липень-вересень 2020 року. Загалом витрати склали 790,1 млрд грн, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, найбільшою статтею витрат за третій квартал 2020 року були продукти харчування та безалкогольні напої. На них українці витратили 42% коштів. Витрати українців за статтею «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» складають 11,9%.

Крім того, на транспорт українці витрачають 8,8% грошей, а на алкогольні напої і тютюнові вироби - 7,9%. За статтею «Охорона здоров'я» українці витрачають 5,7%, на одяг і взуття - 5%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла - 3,9%, на відпочинок і культуру - 3,6%, на зв'язок - 2,9%, на ресторани та готелі - 2,7%, на освіту - 1,3%, за статтею «Різні товари та послуги» - 4,3%.

До слова, українці цього року переплатили за комірне. Як повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій, за десять місяців року наші громадяни сплатили за комунальні послуги (без урахування газопостачання та електроенергії) 28,6 мільярда гривень, що становить 101,6%.

Також у Держстаті відзначили, що платіжки українців за комуналку за рік зросли у півтора раза.