Синоптики попереджають киян про заморозки



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У середу у столиці хмарно і дощитиме

18-19 квітня у Києві очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

У середу, 17 квітня, у столиці хмарно, часом дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

18-19 квітня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

Також, за даними Укргідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької) Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській областях, 19 квітня у Львівській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий). У східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Як повідомлялося, в Україні найближчими днями переважатиме холодна і волога погода. До негоди приєднається поривчастий вітер.