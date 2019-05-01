Діставайте парасольки: 1 травня в Україні будуть сильні дощі та грози



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У середу в Україну прийде дощовий циклон

У Києві сьогодні очікується дощ, температура повітря вдень буде +12

У перший день травня в Україні синоптики прогнозують сильні дощі та грози. Температура повітря в різних регіонах країни буде різною - від 10 градусів тепла до +22.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Зазначається, що 1 травня на всій території України буде дощ. На півночі температура повітря вдень підвищиться до 10...12 градусів тепла, на заході синоптики вдень прогнозують 11...13 градусів. На сході сьогодні очікується 17...19 градусів, на півдні синоптики прогнозують вдень 18...20 градусів.

У центральних областях України вдень очікується 14...16 градусів тепла. У Києві в цей день синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вдень підвищиться до 10...12 градусів тепла.

Як повідомлялося, Укргідрометцентр оголосив на середу, 1 травня, штормове попередження.

Нагадаємо, 1 травня в Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи.