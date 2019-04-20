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    У світі

    У США прогнозують скорочення світового виробництва свинини на 4% через АЧС

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    Американці також спрогнозували збільшення показників імпорту свинини Китаєм - на 41% - У США прогнозують скорочення світового виробництва свинини на 4% через АЧС
    Американці також спрогнозували збільшення показників імпорту свинини Китаєм - на 41%

    Зменшення кількості свинини в основному є результатом 10% скорочення виробництва продукту в Китаї

    У США прогнозують, що у 2019 році світове виробництво свинини скоротиться на 4%. Такий аналіз оприлюднило міністерство сільського господарства США, повідомляє pig-world.co.uk.

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    «Падіння в основному є результатом 10% скорочення виробництва продукту в Китаї через африканську чуму свиней (АЧС)», - йдеться в повідомленні.

    Американці також спрогнозували збільшення показників імпорту свинини Китаєм - на 41%.

    Зазначається, що з зростаючого попиту на продукт з боку КНР Європа розраховує отримати вигоду.

    При цьому, експорт свинини з США до Китаю вже «в плюсі».

    «Експортні продажі в Китай вже ростуть, незважаючи на чинні відповідні тарифи. Хоча ці тарифи залишаються стримуючим фактором, свинарство США може отримати непряму вигоду від змін в торгових потоках», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, вірус африканської чуми свиней вперше був зафіксований в Китаї в минулому році. Експерти кажуть про глобальну загрозу, оскільки саме в Китаї зосереджено близько половини світового поголів'я свиней. Країна виробляє 50% всієї свинини в світі і є головним її споживачем.

    В Україні ж АЧС також не вщухає вже більше 6 років. За словами депутата Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.

    Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.

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    США тарифи експорт Китай Європа держава АЧС
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