В Україні за рік майже вдвічі подорожчали гречка, яблука і картопля



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Найбільше в Україні подорожчала гречана крупа - з 16,33 грн за кілограм до 27,77 грн

Натомість цибуля, буряк і морква в грудні 2019 року сильно впали в ціні порівняно з груднем 2018 року

У період з грудня 2018 року по грудень 2019-го найбільше в Україні подорожчала гречана крупа - з 16,33 грн за кілограм до 27,77 грн (на 11,44 грн). При цьому найбільше впала ціна на цибулю - з 16,82 грн до 8,96 грн за кг (на 7,86 грн). Про це повідомили в Державній службі статистики.

Також повідомляється, що впродовж року значно подорожчали яблука - з 9,21 грн за кг до 16,34 грн (на 7,13 грн), а також картопля - з 7,99 грн за кг до 13,52 грн (на 5,53 грн). За даними Держстату, найдорожчим продуктом харчування виявилася яловичина - 132,81 грн за кг (протягом року подорожчала на 4,69 грн), а найдешевшим є білокачанна капуста - 6,06 грн за кг, що на 2,8 грн дешевше порівняно з груднем 2018 року.

Хліб українцям у середньому став обходитися на 2,3 грн дорожче, ніж рік тому, приблизно на 3 грн подорожчав алкоголь, і на 6 грн підвищилася ціна на тютюнові вироби.

Зазначимо, що різниця в цінах ґрунтується на даних Держстату за грудень 2019 і 2018 років.