В Україні за тиждень піймали 12 хабарників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розмір винагород коливався від 3 тис. грн до 7 тис. доларів

За минулий тиждень в Україні на хабарях затримали 12 осіб, серед затриманих опинилися поліцейські, депутат райради, податківець, чиновник Держпраці. Про це заявив на брифінгу речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

«На минулому тижні правоохоронці зафіксували 12 фактів отримання неправомірної вигоди. На хабар спокусилися та вимагали його представники органів державної влади, місцевого самоврядування, а також посадові особи різного рівня», - повідомив Лисенко.

За його словами, розмір хабарів коливався від 3 тис. грн до 7 тис. доларів.

Нагадаємо, судді Окружного адміністративного суду міста Києва, яку 11 травня затримали на робочому місці під час отримання частини хабара у розмірі 2 тисячі доларів, повідомлено про підозру.