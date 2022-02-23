Верховна Рада ввела надзвичайний стан: що треба знати

Особливий правовий режим діятиме 60 днів, проте його може бути подовжено

Особливий правовий режим діятиме упродовж у кількох областях

23 лютого Верховна Рада України ухвалила Постанову про затвердження Указу президента України про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України.

Згідно з документом, особливий правовий режим запроваджується на 30 днів на всій території України, окрім Луганської, Донецької областей, де особливий правовий режим діє ще з 2014 року, а також окупованого Росією Криму.

Постанову підтримало 335 народних депутатів.

Зазначимо, надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

Указ президента, який парламент затвердив відповідною постановою, передбачає:

особливий режим в'їзду та виїзду (за необхідності);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за необхідності);

посилена охорона громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів (крім тих, заборону на проведення яких встановлює суд) і страйків;

евакуація людей із місць, небезпечних для проживання, обов'язкове надання їм стаціонарного чи тимчасового житла;

запровадження комендантської години;

перевірка документів у громадян, за потреби — огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів;

заборона призовникам, військовозобов'язаним і резервістам змінювати місце проживання без відома військкомату, Служби безпеки України та відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

заборона на виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію;

заборона роботи аматорських радіопристроїв особистого користування;

особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі (за необхідності).

При цьому режим надзвичайного стану суттєво відрізняється від правового режиму воєнного стану. Зокрема, він не передбачає створення у регіонах спеціальних органів держаіної влади – військових адміністрацій. Також режимом надзвичайного стану не передбачено, окрім виключних випадків, запровадження трудової повинності для працездатного населення, порушення питань заборони діяльності політичних партій та громадських організацій, цензури у ЗМІ тощо.

Раніше про ймовірне голосування парламенту за відповідну постанову повідомили у соціальних мережах деякі народні депутати України.

Також секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні запроваджують надзвичайний стан. Його вводять у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької. Данілов додав, що правовий режим военного стану може бути запроваджений в Україні негайно у разі потреби.

Також сьогоні Верховна Рада звернулась до Ради національної безпеки і оборони з пропозицією запровадити санкцій проти депутатів Державної думи РФ.

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