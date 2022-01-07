Наступною країною, в якій спалахне повстання, буде Росія

Миротворчі казахські контингенти гарцюватимуть по Москві

ОДКБ дуже нагадує Варшавський блок

Який захищав не країни від зовнішньої агресії, а режими – від власних народів.

Наступною країною, в якій спалахне, за логікою подій, буде Росія.

І тоді миротворчі казахські контингенти гарцюватимуть по Москві.

Але в цій історії є два трагікомічні моменти.

Рішення про введення окупаційних військ на придушення протестів віддав очільник Вірменії Пашинян, який сам прийшов до влади на хвилі протестів, як проти корупції, так і проти російської колоніальної залежності.

І друге, попри те, що зона геополітичного впливу Росії рушиться, як картковий будинок, колективний Захід до кінця утримуватиме Росію.

І навіть якщо вона почне, а вона почне валитися зсередини, Захід буде на стороні єдінай і нєдєлімай…

Крім того, той хто писав рекомендації МЗС щодо подій в Казахстані, в яких написано «неухильно дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів», є явним російським агентом і має бути негайно звільнений.

Українське МЗС має:

висловити солідарність та безумовно підтримати казахський народ у своїй боротьбі за права і свободу;

безумовно підтримати вимоги протестуючих;

застерегти владу від застосування сили проти мирних громадян;

застерегти Росію від будь-якого втручання у внутрішні справи Казахстану;

збільшити частоту авіасполучення з Казахстаном та надати посильну допомогу казахам;

ну й нарешті – згадати про українців, які живуть в Казахстані.

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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