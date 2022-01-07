  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Сиротюк
рус
    Думки вголос

    Наступною країною, в якій спалахне повстання, буде Росія

    Зона геополітичного впливу Росії рушиться, як картковий будинок - Наступною країною, в якій спалахне повстання, буде Росія
    Зона геополітичного впливу Росії рушиться, як картковий будинок
    фото з соцмереж

    Миротворчі казахські контингенти гарцюватимуть по Москві

    ОДКБ дуже нагадує Варшавський блок

    Який захищав не країни від зовнішньої агресії, а режими – від власних народів.

    Наступною країною, в якій спалахне, за логікою подій, буде Росія.

    І тоді миротворчі казахські контингенти гарцюватимуть по Москві.

    Але в цій історії є два трагікомічні моменти.

    Рішення про введення окупаційних військ на придушення протестів віддав очільник Вірменії Пашинян, який сам прийшов до влади на хвилі протестів, як проти корупції, так і проти російської колоніальної залежності.

    І друге, попри те, що зона геополітичного впливу Росії рушиться, як картковий будинок, колективний Захід до кінця утримуватиме Росію.

    І навіть якщо вона почне, а вона почне валитися зсередини, Захід буде на стороні єдінай і нєдєлімай…

    Крім того, той хто писав рекомендації МЗС щодо подій в Казахстані, в яких написано «неухильно дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів», є явним російським агентом і має бути негайно звільнений.

    Українське МЗС має:

    • висловити солідарність та безумовно підтримати казахський народ у своїй боротьбі за права і свободу;
    • безумовно підтримати вимоги протестуючих;
    • застерегти владу від застосування сили проти мирних громадян;
    • застерегти Росію від будь-якого втручання у внутрішні справи Казахстану;
    • збільшити частоту авіасполучення з Казахстаном та надати посильну допомогу казахам;
    • ну й нарешті – згадати про українців, які живуть в Казахстані.

    Читайте також:

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Казахстан надзвичайний стан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Богдан Петренко
    Богдан Петренко

    Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Віктор Таран
    Віктор Таран

    Політолог, голова Центру «Ейдос»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Наступною країною, в якій спалахне повстання, буде Росія