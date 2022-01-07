Наступною країною, в якій спалахне повстання, буде Росія
Миротворчі казахські контингенти гарцюватимуть по Москві
ОДКБ дуже нагадує Варшавський блок
Який захищав не країни від зовнішньої агресії, а режими – від власних народів.
Наступною країною, в якій спалахне, за логікою подій, буде Росія.
І тоді миротворчі казахські контингенти гарцюватимуть по Москві.
Але в цій історії є два трагікомічні моменти.
Рішення про введення окупаційних військ на придушення протестів віддав очільник Вірменії Пашинян, який сам прийшов до влади на хвилі протестів, як проти корупції, так і проти російської колоніальної залежності.
І друге, попри те, що зона геополітичного впливу Росії рушиться, як картковий будинок, колективний Захід до кінця утримуватиме Росію.
І навіть якщо вона почне, а вона почне валитися зсередини, Захід буде на стороні єдінай і нєдєлімай…
Крім того, той хто писав рекомендації МЗС щодо подій в Казахстані, в яких написано «неухильно дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів», є явним російським агентом і має бути негайно звільнений.
Українське МЗС має:
- висловити солідарність та безумовно підтримати казахський народ у своїй боротьбі за права і свободу;
- безумовно підтримати вимоги протестуючих;
- застерегти владу від застосування сили проти мирних громадян;
- застерегти Росію від будь-якого втручання у внутрішні справи Казахстану;
- збільшити частоту авіасполучення з Казахстаном та надати посильну допомогу казахам;
- ну й нарешті – згадати про українців, які живуть в Казахстані.
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Джерело: Блог Юрія Сиротюка