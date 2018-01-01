В Україні зареєстровано 353 партії

За реєстрацію партії стягується адміністративний збір у розмірі 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який на сьогодні становить близько 240 тисяч гривень

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сьогодні Міністерством юстиції зареєстровано 353 політичні партії. [READ_MORE] Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова. «Відповідно до законодавства реєстрацією політичних партій



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За реєстрацію партії стягується адміністративний збір у розмірі 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який на сьогодні становить близько 240 тисяч гривень

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сьогодні Міністерством юстиції зареєстровано 353 політичні партії.

Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова.

«Відповідно до законодавства реєстрацією політичних партій займається Мін'юст. Якщо ми отримали весь необхідний пакет документів, які відповідають вимогам Конституції та законів України, статуту політичної партії, у тому числі необхідну кількість підписів громадян, які підтримали рішення про її створення, то реєструємо політичну партію. На сьогодні їх зареєстровано 353», - зазначила Сукманова.

Заступник міністра наголосила, що закон передбачає проведення державної реєстрації за заявницьким принципом та покладає саме на заявника відповідальність за внесення до установчих чи інших документів, що подаються для державної реєстрації завідомо неправдивих відомостей.

Сукманова також повідомила, що законодавство забороняє утворення політичних партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, підрив безпеки держави, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.

За державну реєстрацію партії, додала заступник міністра юстиції, стягується адміністративний збір у розмірі 140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який на сьогодні становить близько 240 тисяч гривень.

Джерело: Укрінформ