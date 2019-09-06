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    В Україні зберігається високий рівень пожежної небезпеки

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    В Україні зберігається високий рівень пожежної небезпеки

    Пожежна небезпека досягне надзвичайного рівня

    У п'ятницю, 6 вересня, на більшості території України утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    За даними українських синоптиків, сьогодні на всій території України, крім західних областей, очікується пожежна небезпека, яка досягатиме надзвичайного рівня.

    Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що у період з 5 по 6 вересня на більшості території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека не прогнозувалася лише у західних областях.

    Також українські синоптики прогнозували покращення погоди у більшості областей України у п'ятницю, 6 вересня. Очікувалося, що подекуди температура повітря підніметься до позначки +30 градусів. Вдень на півночі Лівобережжя і в центральних областях прогнозують місцями короткочасний дощ, вночі дощі з грозами очікуються на Приазов'ї.

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