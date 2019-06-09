В Україні зменшиться виробництво гречки



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Цьогоріч виробництво складе 60 тис. тонн, що в 2,3 раза менше, ніж у 2018 році

У 2019 році площа посівів гречки в Україні прогнозується на рівні 50 тис. га, що більш ніж удвічі менше, ніж торік. Про це повідомив провідний науковий співробітник Інституту Північного Сходу НААН України Микола Бондаренко, пише Agronews.

За словами Бондаренка, за умови отримання врожайності гречки на рівні минулого року (1,2 т/га), її виробництво складе 60 тис. тонн, що в 2,3 раза менше, ніж у 2018 році.

За попередніми даними, українські аграрії наразі посіяли 46 тис. га гречки і через несприятливі погодні умови площі під культурою можуть не досягти прогнозованих 50 тис. га.

Водночас навіть попри скорочення виробництва культури цього року Україна буде повністю нею забезпечена, адже перехідні залишки гречки з минулого року становлять 80 тис. т, додав науковець.