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    В Україні зменшується виробництво молока

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    <span id="docs-internal-guid-143cb0ad-7fff-cc7e-5e56-cb250a012a7d"><span>За січень-листопад виробництво молока в Україні зменшилось на 4,2%&nbsp;</span></span> - В Україні зменшується виробництво молока
    За січень-листопад виробництво молока в Україні зменшилось на 4,2% 
    Фото: pixabay

    За останні 11 місяців виробили 8,67 мільйона тонн молока

    За січень-листопад виробництво молока в Україні зменшилось на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, свідчать дані Державної служби статистики.

    За останні 11 місяців виробили 8,67 мільйона тонн молока. Зазначається, що сільськогосподарські підприємства виробили 2,53 млн т молока (на 0,5% більше), господарства населення – 6,14 млн т (на 5,9% менше).

    Найбільше молока за цей період виробили у таких областях:

    • Полтавській – 681,3 тис. т (на 3,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року);
    • Вінницькій – 678,8 тис. т (на 5% менше);
    • Хмельницькій – 609,1 тис. т (на 1,7% більше).

    Найменші обсяги виробництва молока за вказаний період продемонстрували Луганська, Донецька та Запорізька області.

    Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону №3656 щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.

    Законопроєкт зокрема встановлює ставку ПДВ у розмірі 14% за операціями поставки і ввезення в Україну незбираного молока. 

    Читайте також: ПДВ-переполох. Чому аграрії злякались зниження податку

    Теги: економіка молочна продукція населення
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