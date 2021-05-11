В Україні змінять процедуру оформлення порушень ПДР – Аваков

До 90% сплати штрафів відбувається до того, як водій поштою отримає постанову про оформлення штрафу

Тим водіям, які відразу сплатили штраф, скасують розсилку листів

Найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих листів за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У таких листах надсилають постанови про штрафи. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на форумі «Україна 30».

Відзначимо, мова йде про скасування розсилки тим водіям, які відразу сплатили штраф.

«До 90% сплати штрафів відбувається до того, як водій поштою отримає постанову про оформлення штрафу. Тому ми найближчим часом змінимо процедуру оформлення порушень ПДР і відмовимося від розсилки цих «листів щастя», що дозволить заощадити приблизно 6 млн гривень державних коштів на місяць», – заявив Аваков.

Нагадаємо, від 2 травня українські водії, згідно з рішенням уряду, зможуть їздити вдень з вимкненими фарами за межами міста. Про це свідчить постанова Кабінету міністрів від 10 жовтня 2001 №1306. «Під час руху механічних транспортних засобів у світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє світло фар повинно бути увімкнене», – йдеться в постанові.

Так, в холодну пору року, з 1 жовтня по 1 травня, фари ближнього світла повинні бути включені.