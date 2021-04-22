Помідори та огірки: стало відомо, хто постачає овочі до столу українців

В Україні вирощування огірків та помідорів в основному відбувається в господарствах населення, частка промислового виробництва незначна.

За останні п'ять років імпорт помідорів та огірків збільшився в два рази

Помідори й огірки, що заполонили українські базари, значно дешевше вирощувати за межами України. Вирощені у турецьких теплицях овочі все одно виходять дешевшими, ніж вітчизняні. Причому, на п'ятки українським фермерам наступають польські та білоруські.

За останні п'ять років імпорт помідорів та огірків збільшився в два рази. За рік у країну ввезли 86,7 тис. тонн імпортних помідорів і 20,6 тис. тонн огірків.

Такі дані опублікована прессслужба УКАБ.

ТОП-3 країни-постачальники помидорів в Україні:

Туреччина – 68,6 тис. тонн (79%).

Польща – 10,3 тис. тонн (12%).

Нідерланди – 2,2 тис. тонн (3%).

В Україні вирощування огірків та помідорів в основному відбувається в господарствах населення, частка промислового виробництва незначна. За останні 5 років обсяги виробництва помідорів були на рівні 2,2-2,3 млн т, із них близько 34% виробляється промисловими підприємствами. Щодо огірків, – то їх обсяги виробництва близько 1 млн т, із яких лише 4% промислового виробництва. При цьому, 10% помідорів та 25% огірків вирощуються в теплицях.