Помідори та огірки: стало відомо, хто постачає овочі до столу українців
За останні п'ять років імпорт помідорів та огірків збільшився в два рази
Помідори й огірки, що заполонили українські базари, значно дешевше вирощувати за межами України. Вирощені у турецьких теплицях овочі все одно виходять дешевшими, ніж вітчизняні. Причому, на п'ятки українським фермерам наступають польські та білоруські.
За останні п'ять років імпорт помідорів та огірків збільшився в два рази. За рік у країну ввезли 86,7 тис. тонн імпортних помідорів і 20,6 тис. тонн огірків.
Такі дані опублікована прессслужба УКАБ.
ТОП-3 країни-постачальники помидорів в Україні:
Туреччина – 68,6 тис. тонн (79%).
Польща – 10,3 тис. тонн (12%).
Нідерланди – 2,2 тис. тонн (3%).
В Україні вирощування огірків та помідорів в основному відбувається в господарствах населення, частка промислового виробництва незначна. За останні 5 років обсяги виробництва помідорів були на рівні 2,2-2,3 млн т, із них близько 34% виробляється промисловими підприємствами. Щодо огірків, – то їх обсяги виробництва близько 1 млн т, із яких лише 4% промислового виробництва. При цьому, 10% помідорів та 25% огірків вирощуються в теплицях.