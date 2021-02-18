На Київщині проводять облік мисливських тварин

На сьогодні облік проведено в 31 мисливському господарстві

Готуються ліміти використання диких парнокопитних та хутрових звірів у мисливському сезоні 2021-2022 років

У мисливських угіддях Київської області, як наданих в користування, так і тих, що відносяться до державного мисливського резерву, впродовж лютого проводиться облік мисливських тварин.

Цю роботу проводить Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації спільно з користувачами мисливських угідь, державними районними мисливствознавцями та представниками районних управлінь ГУ Держпродспоживслужби в Київській області. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Отримані під час проведення обліку результати допомагають забезпечити об’єктивний контроль за використанням та відтворенням мисливських тварин в мисливських угіддях.

На основі результатів обліку готуються ліміти використання (відстрілу, відлову) диких парнокопитних та хутрових звірів у мисливському сезоні 2021-2022 років.

У Департаменті екології ОДА зазначають, що стале використання дикої природи та її охорона є надзвичайно актуальними в усьому світі. Облік чисельності тварин в різних угіддях, визначення кількості, статевого й вікового розподілу дає змогу оцінити правильність проведення робіт, спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин, забезпечити їх раціональний відстріл та відлов.

На території Київської області мисливські угіддя закріплені за 74 мисливськими господарствами. Також на території області є мисливські угіддя державного мисливського резерву в 9 районах.

На сьогодні облік проведено в 31 мисливському господарстві, а також в угіддях Державного мисливського резерву Бородянського, Броварського та Києво-Святошинського районів області.