Під Києвом спалах пташиного грипу

У Київській області зареєстрований новий випадок грипу птиці

У приватному домогосподарстві у смт Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області виявлено вірус пташиного грипу (тип А субтип Н5N8). Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

З 17 лютого введено карантин щодо грипу птиці, застосовано зонування і запроваджено обмеження.

Так, до епізоотичного осередку потрапило одне з домогосподарств смт Клавдієво-Тарасове.

До буферної зони (захисту) потрапили:

територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного осередку) радіусом 3 км, до якої включено населений пункт смт Клавдієво-Тарасове, Бучанського (Бородянського) району.

До зони спостереження (нагляду) потрапили:

територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного осередку) радіусом 10 км, до якої включено населені пункти с. Пороскотень, с. Нова Гребля, с. Вабля, с. Пилиповичі, смт Бородянка, смт Немішаєве, смт Бабинці, с. Буда-Бабинецька, с. Микуличі, с. Здвижівка, с. Діброва, с. Козинці, с. Дружня Бучанського (Бородянського) району, с. Червона Гірка, с. Плахтянка Бучанського (Макарівського) району, с. Мироцьке Бучанського (Києво-Святошинського), частина території смт Ворзель обмежена вул. Білостоцьких та вул. Пушкіна Бучанського району Київської області.

Крім того, до зони спостереження (нагляду) потрапило комерційне господарство з утримання та забою птиці ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія «Ранко» (вул. Козацька, 59 А, с. Бабинці, Бучанський (Бородянський) район).

Наразі, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження захворювання відповідно до вимог Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці і затвердженого Плану заходів щодо ліквідації захворювання грипу птиці у домогосподарстві.

Мешканців населених пунктів, що увійшли до зон захисту та нагляду, просять із розумінням віднестись до дій працівників Держпродспоживслужби та сприяти ліквідації спалаху і недопущення поширення грипу птиці на інші території.

У січні цього року у приватному домогосподарстві котеджного містечка в селищі Гостомель Київської області був виявлений вірус пташиного грипу. Також у домогосподарстві смт Бородянка було зафіксовано вірус пташиного грипу.

Грип птиці – це висококонтагіозна вірусна хвороба птахів, для якої характерний гострий перебіг з явищами септицемії, ураженням органів дихання та травлення.

На грип хворіє птиця будь-якого віку, а смертність при захворюванні досягає 80-100%. Крім того, наразі лікування пташиного грипу не розроблено.

Захворювання призводить до значних економічних збитків, які пов’язані зі смертністю тварин та знищенням поголів’я птахів в епізоотичному осередку.

Крім того, на пташиний грип можуть хворіти люди. Так, одночасна циркуляція людських типів вірусів грипу (H1N1, H3N2, H2N2) і високопатогенних штамів пташиного грипу (H5N1, H7N3) може призвести до утворення пандемічного варіанту вірусу пташиного грипу H5N1, що є небезпечний для людини.