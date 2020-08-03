Сума боргів на газовому ринку сягнула 114 млрд грн – Перша енергетична асоціація України



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Списання безнадійних боргів призведе до фінансового оздоровлення державних компаній

Сума заборгованості населення за газ та послуги теплопостачання вже перевищує 114 млрд грн. В Першій Енергетичній Асоціації України відзначають, що значні борги негативно впливають на фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» та призводять до зменшення відрахувань до державного бюджету.

«Стрімке збільшення заборгованості за газ та постачання тепла негативно впливає на фінансові результати, компаній, які перебувають у державній власності, - говорить Віктор Меркушов, віце-президент ПЕАУ. - В першу чергу, це призводить до зменшення суми дивідендів, яка має бути перерахована до державного бюджету».

Експерт пояснив, що такі компанії як НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Оператор ГТС України» та його попередник АТ «Укртрансгаз» вимушені формувати резерви під безнадійну заборгованість. Внаслідок чого, зменшується сума прибутку компаній, з якої сплачуються дивіденди до державного бюджету. Тому списання таких безнадійних боргів призведе до фінансового оздоровлення державних компаній.

Таке рішення проблеми боргів запропоновано в законопроекті №3800-1 було ініційоване групою депутатів майже з усіх фракцій. Аналогічне рішення - списати безнадійні борги - вже прийнято на ринку електроенергії. Верховна Рада України ухвалила закон про списання старих боргів між учасниками ринку і 15 липня його підписав президент.

Законопроектом передбачено механізм по списанню заборгованості по всьому ланцюжку житлово-комунальних послуг для населення. Це дозволить провести фінансове оздоровлення та забезпечити економічну стабільність як всіх підприємств галузі, так і ТОВ «Оператор ГТС України» та НАК «Нафтогаз України».