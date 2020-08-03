Споживачі, які відмовляються від безкоштовних лічильників, у 2021 році можуть залишитись без газу



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Споживачів відмовляються встановлювати лічильники і не допускають співробітників «Миколаївгаз» у помешкання

Станом на кінець липня 2020 року близько 7 тис. побутових споживачів газу Миколаївської області споживають природний газ за нормами. «Миколаївгаз» нагадує таким споживачам, що з 1 січня 2021 року компанія не матиме права доставляти газ таким споживачам.

З початку року «Миколаївгаз» встановив 1,3 тис. газових лічильників своїм клієнтам за рахунок коштів компанії. Багато споживачів відмовляються встановлювати лічильники і не допускають співробітників компанії у свої помешкання. Це пояснюється, що діючі норми споживання газу, встановлені Кабміном, є більш вигідними, аніж споживання по лічильнику.

«Діючі норми споживання є значно меншими за фактичне споживання газу, що підтверджується незалежними дослідженнями компаній USAID та УкрНДІінжпроект. Через це споживачі вважають невигідним мати вдома лічильник», - розповідає директор комерційний АТ «Миколаївгаз» Віталій Нестеренко.

У компанії наголошують, що відмова від встановлення лічильника за кошти АТ «Миколаївгаз» вважається порушенням Кодексу газорозподільних систем і передбачає переведення на граничні норми споживання. Вони є значно вищими за діючі норми споживання.

Поки люди опираються встановленню лічильників за рахунок «Миколаївгазу», добігає кінця строк дії Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», за яким компанія встановлює їх безкоштовно. І ті споживачі, які не встигнуть до кінця цього року встановити у себе прилади обліку, можуть взагалі залишитись без газу.

«Хочемо попередити наших клієнтів – якщо до кінця року вони не звернуться до нас з проханням встановити прилад обліку газу за кошти компанії, їм все одно доведеться це зробити, як того вимагає Закон, щоб не залишитись без газу, але з наступного року вже за власний рахунок», - говорить Віталій Нестеренко.

Подати заявку на установку безкоштовного лічильника газу можна , звернувшись до Центру обслуговування клієнтів АТ «Миколаївгаз» у робочі дні з 8.00 до 17.00.

АТ «Миколаївгаз» - газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.

У 2019 році АТ «Миколаївгаз» доставила своїм клієнтам 429,5 млн куб.м газу.