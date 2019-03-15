  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    З початку року в Україні зареєстрували понад 24 тисячі шлюбів

    • Розсилка
    З початку року в Україні зареєстрували понад 24 тисячі шлюбів

    В Україні минулого року зареєстрували понад тисячу шлюбів з неповнолітніми

    З початку 2019 року станом на кінець лютого в Україні зареєстрували шлюб понад 24 тисячі пар. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на інформаційний запит УНН.

    Читайте також

    За даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у 2019 році станом на 28 лютого 2019 в Україні зареєстровано 24 166 шлюбів.

    Нагадаємо, в Україні минулого року зареєстрували понад тисячу шлюбів з неповнолітніми.

    Крім того, за рік в Україні зареєстровано майже три тисячі шлюбів між літніми людьми.

    Як повідомлялося раніше, на День закоханих в Україні одружилось майже 2,5 тис. пар.

    До слова, минулого року у Києві 5 тис. пар молодят скористалися послугою «Шлюб за добу».  У 2018 році у Києві послугою «Шлюб за добу» скористалося понад 5 тисяч пар. Для столиці цей сервіс дуже важливий, адже він дозволяє зробити процес юридичного оформлення шлюбу максимально зручним та комфортним.

    Читайте також
    діти свята шлюб Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ