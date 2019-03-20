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    Новини

    На Вінниччині проводять рейдові перевірки неблагополучних сімей

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    На Вінниччині проводять рейдові перевірки неблагополучних сімей

    Правоохоронці проводять з батьками профілактичні бесіди

    Перевірки неблагополучних сімей у Вінницькій області тривають в рамках проекту «Безпечна сім'я».

    Полісмени з Шаргородського, Оратівського та Вінницького відділень поліції перевіряють сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.

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    На Вінниччині проводять рейдові перевірки неблагополучних сімей
    На Вінниччині проводять рейдові перевірки неблагополучних сімей
    На Вінниччині проводять рейдові перевірки неблагополучних сімей
    На Вінниччині проводять рейдові перевірки неблагополучних сімей

    З батьками проведено профілактичні бесіди щодо належного виконання батьківських обов'язків по вихованню своїх дітей та недопущення вчинення відносно них протиправних дій.

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