На Вінниччині проводять рейдові перевірки неблагополучних сімей
-
Розсилка
Правоохоронці проводять з батьками профілактичні бесіди
Перевірки неблагополучних сімей у Вінницькій області тривають в рамках проекту «Безпечна сім'я».
Полісмени з Шаргородського, Оратівського та Вінницького відділень поліції перевіряють сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.
Читайте також
З батьками проведено профілактичні бесіди щодо належного виконання батьківських обов'язків по вихованню своїх дітей та недопущення вчинення відносно них протиправних дій.