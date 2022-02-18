У «червоній» зоні карантину залишаються п'ять областей: список

Станом на 17 лютого рівень захворюваності по країні становить 1 204 на 100 тис. населення

Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України

Станом на 18 лютого, у «червоній» зоні епіднебезпеки залишаються п'ять областей, у «жовтій» – два регіони. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у «червоному» рівні епіднебезпеки перебувають п'ять областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька. У «жовтій» зоні – Полтавська та Чернівецька області. Решта регіонів – у «помаранчевому» рівні епіднебезпеки.

Станом на 17 лютого рівень захворюваності по країні становить 1 204 на 100 тис. населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. У Києві цей показник складає 1 651 на 100 тис. осіб. Рівень госпіталізацій по країні станом на 17 лютого складає 58, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. В Києві рівень госпіталізацій складає 53,7.

Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Нагадаємо, за добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Із тих, хто захворів: дітей – 2 879, медпрацівників – 870.

Нагадаємо, в Україні зареєстрували ще одні ліки від Covid-19. Раніше повідомлялося, що Україна серед лідерів за добовою смертністю від Covid у Європі.