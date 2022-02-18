Стало відомо, скільки коштів держава витратила на боротьбу з пандемією

Міністр фінансій назвав виклики, що постали перед економікою через пандемію, безпрецедентними

Значна кількість коштів, за словами міністра фінансів, пішла на підтримку громадян та бізнесу

Загальні витрати України на боротьбу із пандемією Covid-19 від її початку становили 130 млрд грн. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив заявив під час виступу у Верховній Раді України в межах години запитань до уряду.

За словами міністра, це дозволило суттєво збільшити обсяг підтримки медичної галузі, фінансування якої, зокрема, у 2022 році заплановане на рівні 233 млрд грн.

Значна кількість коштів, за словами міністра, також пішла на підтримку громадян та бізнесу.

«Завдяки реалізації програм «Доступні кредити», «Доступна іпотека», «єПідтримка» суб’єкти господарювання України змогли адаптуватися до карантинних обмежень, спричинених пандемією», – вважає міністр.

Також Сергій Марченко повідомив, що, попри безпрецедентні виклики, спричинені пандемією, минулий рік став для України роком макроекономічної табільності та середньострокового бюджетного планування.

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів Сергій Марченко анонсував перевірку податківцями всіх легальних доходів українців з 1995 року у разі придбання ними нерухомості, якщо їх не вистачатиме для купівлі, то людям донарахують податки та штрафи.

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