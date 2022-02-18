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    Пандемія у столиці: вчора померло 20 осіб з Covid-19

    Загалом у столиці підтверджено 424 753 випадки Covid-19&nbsp; - Пандемія у столиці: вчора померло 20 осіб з Covid-19

    Загалом у столиці підтверджено 424 753 випадки Covid-19 

    фото з відкритих джерел

    Загалом коронавірус подолали 356 049 мешканців столиці

    Станом на ранок 18 лютого в Києві зафіксовано 4538 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 277 випадків більше, ніж 17 лютого (4 261 випадок коронавірусу). Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

    «4538 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 20 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8846 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 424 753», – повідомив Кличко.

    Захворіли минулої доби: 2611 жінок віком від 18 до 90 років та 1583 чоловіки віком від 18 до 95 років. А також 164 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 180 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

    Серед тих, хто померли: 10 жінок від 43 до 84 років та 10 чоловіків від 64 до 85 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 91 хворого на коронавірус та 171 особу з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужала минулої доби 1941 людина. Загалом коронавірус подолали 356 049 мешканців столиці.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 1230, у Дарницькому – 929 та в Солом‘янському районі – 379 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, за добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Також, в Україні зареєстрували ще одні ліки від Covid-19. Раніше повідомлялося, що Україна серед лідерів за добовою смертністю від Covid у Європі.

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    Теги: здоров'я Київ хвороби вірус коронавірус
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    Пандемія у столиці: вчора померло 20 осіб з Covid-19