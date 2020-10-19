Кличко розповів, як держава «допомагає» Києву в боротьбі з Covid-19



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Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що місто самотужки готує додаткові ліжко-місця для лікування хворих на коронавірус

Уряд поки що на папері виділив Києву 29,6 млн грн на забезпечення в опорних лікарнях 80% ліжок киснем

Київ самотужки готує додаткові ліжко-місця для лікування хворих на Covid-19. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Місто сьогодні самотужки і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці. Робить все, щоб захистити здоров'я і життя киян», – наголосив мер.

Він зазначив, що відповіді на звернення міської влади щодо прийому хворих киян в обладнані лікарні з медперсоналом Академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади, столиця від уряду досі не отримала.

Натомість днями Київ отримав доручення від МОЗ про забезпечення в опорних лікарнях 80% ліжок киснем.

«Для цього держава виділила Києву – поки що на папері – 29,6 млн грн. І визначила, що ці роботи ми повинні здійснити до 1 листопада. Разом з тим, уряд не вніс жодних змін у порядок закупівель робіт з капітального ремонту щодо спрощення цієї процедури. А сьогодні тільки процедура закупівлі займає близько двох місяців! І, якщо врахувати ще й ремонтні роботи, то до 1 листопада, встигнути – нереально», – підкреслив мер Києва.

Він зазначив, що таке доручення від Кабміну отримали всі регіони. І, зважаючи на те, що кошти досі не надійшли, то «допомогою» держави назвати це складно.

Разом з тим, Київ постійно самотужки працює над організацією відлагодженої системи кисневого постачання, а також забезпеченням кисневими концентраторами опорних лікарень. Адже це є однією із умов для прийому хворих на коронавірус. Із початку року на ці потреби місто з бюджету виділило майже 14 мільйонів гривень.

«Кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, постійно збільшується. Тому місто вже розгорнуло майже 2800 ліжок у 22 столичних лікарнях. 19 із цих лікарень вже приймають пацієнтів з вірусом. Три лікарні готуються і облаштовують відділення для лікування хворих на Covid-19. Це - Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та столичні лікарні № 12 та 18», – сказав Кличко.

Він повідомив, що в стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1761 хворий на коронавірус. Із них 29 дітей, 367 пацієнтів – у важкому стані, 621 отримує кисневу підтримку, 31 – під апаратами ШВЛ.

Іще 173 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 560 хворих.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 171476

Одужали 126489

Померли 5673

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Як повідомлялося, за минулу добу, 18 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 385 осіб. Це на 68 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 17 жовтня було 453 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 30848 випадків захворювання на Covid-19.