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    Уряд готує немедичні установи для хворих на коронавірус

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    Нарада у президента Володимира Зеленського, 19 жовтня&nbsp; - Уряд готує немедичні установи для хворих на коронавірус
    Нарада у президента Володимира Зеленського, 19 жовтня 

    Влада шукає додатков ліжка для хворих на коронавірус

    Кабмін працює над розгортанням ліжок у немедичних установах в Києві, Одесі та Донецькій області. Про це йшлося на нараді в Офісі президента в понеділок, 19 жовтня.

    Додатково проведена інвентаризація ліжок інститутів Національної академії медичних наук і лікарень Укрзалізниці. МОЗ розглядає ці ліжка для використання в ургентних ситуаціях.

    «Мене турбує високий показник завантаженості ліжок в медичних установах. У цьому місяці Національна служба здоров'я України законтрактувала додатково 23 лікарні. За зростання кількості хворих ми повинні бути впевнені, що достатньо ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях», - сказав президент Володимир Зеленський.

    Зазначається, що для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях було перераховано 571 млн гривень.

    У МОЗ повідомили, що проводять ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень. Зараз в Україні 15,5 тис. ліжок в лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тис. - вільні.

    Між іншим, мер столиці Віталій Кличко розповів, як держава «допомагає» Києву в боротьбі з Covid-19.

    «Місто сьогодні самотужки і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці. Робить все, щоб захистити здоров'я і життя киян», – наголосив мер.  

    Також у МОЗ пояснили, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

    Нагадаємо, що сьогодні під час погоджувальної ради Юлія Тимошенко анонсувала створення Національного штабу з протидії пандемії.

    Станом на 19 жовтня в Україні жоден регіон не готовий до послаблення карантину.

    Як вже відомо, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

    Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

    До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

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