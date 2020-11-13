На Україна чекає довга і тяжка зима

Карантин вихідного дня — погане рішення. Ось шість причин чому.

1. У нього немає зрозумілої мети. Знизити поширення? Вплинути на смертність? Розвантажити лікарні? Тоді до яких саме цільових значень? Коли саме ми будемо знати, що карантин вихідного дня спрацював?

2. Немає зрозумілого кінцевого терміну. Бо не має зрозумілої мети. Міністр заявив, що карантин буде тривати до поліпшення епідемічної ситуації. Але що таке це поліпшення, і що буде, якщо воно не настане — незрозуміло.

3. Немає зрозумілого обгрунтування. Доказів, що саме на вихідних поширення вірусу значно більше, ніж у робочі дні — немає. Успішного досвіду країн у застосуванні карантину вихідного дня — теж. Я лише бачив, що так робив Казахстан, коли виходив з попереднього локдауну. Що в цьому було успішного — не зрозуміло.

4. Є компромісом у стилі «не нам і не вам». Класична ситуація «програш — програш». Бізнес програє, епідситуація програє. Медики програють. Пацієнти програють. Єдине, що він дає - можливість не приймати неприємне рішення ще якийсь час.

5. За це заплатять медики. Саме вони зараз — остання лінія оборони. Полегшення від цього карантину їм очікувати не варто. Карантин вихідного дня — це сигнал медикам: підкріплення не буде, але тримайтесь. А попереду ще — довга і тяжка зима.

6. Карантин вихідного дня закінчиться не послабленням, а посиленням. Локдаун треба запроваджувати на короткий час, а тоді послаблювати. Але в нашому випадку буде навпаки. Через два-три тижні епідситуація сильно не зміниться. Лікарні будуть далі наповнюватися. І після втрат і роздратування карантином вихідного дня, будуть ще нові обмеження. Можливо, карантин у стилі long weekend.

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Джерело: блог Павла Ковтонюка

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