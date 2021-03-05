  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україну повернувся політв'язень Кремля Шаблій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гліба Шаблія засудили у так званій справі &laquo;кримських диверсантів&raquo; - В Україну повернувся політв'язень Кремля Шаблій
    Гліба Шаблія засудили у так званій справі «кримських диверсантів»
    Фото з відкритих джерел

    Українець провів у російській в'язниці 4 роки

    Українець Гліб Шаблій, який провів понад 4 роки в ув‘язненні в Росії, повернувся додому. Про це у своєму Twtter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк», – написав він.

    За словами Кулеби, після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували Шаблія протягом його дводенного повернення із Сибіру додому.

    Російська окупаційна влада Криму затримала Гліба Шаблія 15 листопада 2016 року. Його звинувачували у причетності до «диверсійної групи» та виготовленні вибухового пристрою.

    10 листопада 2016 року у ФСБ Росії заявили, що в Севастополі затримали «членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України» - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова та Володимира Дудку.

    Шаблія засудили до п'яти років колонії за ч.1 ст. 223.1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою) і ч.1 ст. 222.1 КК Росії (незаконне придбання і зберігання вибухових речовин і вибухового пристрою) на п'ять років колонії.

    Теги: Крим Росія окупанти ФСБ політв’язні агресія звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies