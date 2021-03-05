В Україну повернувся політв'язень Кремля Шаблій

Українець провів у російській в'язниці 4 роки

Українець Гліб Шаблій, який провів понад 4 роки в ув‘язненні в Росії, повернувся додому. Про це у своєму Twtter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк», – написав він.

За словами Кулеби, після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували Шаблія протягом його дводенного повернення із Сибіру додому.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021

Російська окупаційна влада Криму затримала Гліба Шаблія 15 листопада 2016 року. Його звинувачували у причетності до «диверсійної групи» та виготовленні вибухового пристрою.

10 листопада 2016 року у ФСБ Росії заявили, що в Севастополі затримали «членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України» - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова та Володимира Дудку.

Шаблія засудили до п'яти років колонії за ч.1 ст. 223.1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою) і ч.1 ст. 222.1 КК Росії (незаконне придбання і зберігання вибухових речовин і вибухового пристрою) на п'ять років колонії.