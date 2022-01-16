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    В Україну повертається буревій: де вируватиме негода

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    Шквальні вітри знову накриють Україну - В Україну повертається буревій: де вируватиме негода
    Шквальні вітри знову накриють Україну
    фото з відкритих джерел

    По всій Україні знову будуть пориви вітру 17-22 м/с, що відповідає І рівню небезпечності

    В Україні знову погіршиться погода – оголосили штормове попередження. Завтра, 17 січня, очікуються сильні пориви вітру, повідомляє Укргідрометцентр.

    Де ускладниться ситуація

    Вночі у західних і північних областях, а вдень по всій Україні будуть пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

    У Карпатах вночі невеликий, вдень значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина.

    Карта поширення штормового вітру
    Карта поширення штормового вітру

    Раніше повідомлялося, що увечері в п’ятницю, 14 січня, у багатьох регіонах України зафіксували сильні пориви вітру, які наробили чимало лиха.

    У Краматорську, наприклад, негода зірвала прапор із флагштоку у парку «Ювілейний».

    Також головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, 14 січня приспустили через погіршення погодних умов.

    Зазначимо, буревій наробив лиха в Києві (фото). Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

    Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.

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    Теги: Укргідрометцентр рятувальники вітер негода буревій
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    В Україну повертається буревій: де вируватиме негода