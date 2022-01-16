В Україну повертається буревій: де вируватиме негода

В Україну повертається буревій: де вируватиме негодаграфіка
По всій Україні знову будуть пориви вітру 17-22 м/с, що відповідає І рівню небезпечності
В Україні знову погіршиться погода – оголосили штормове попередження. Завтра, 17 січня, очікуються сильні пориви вітру, повідомляє Укргідрометцентр.
Де ускладниться ситуація
Вночі у західних і північних областях, а вдень по всій Україні будуть пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
У Карпатах вночі невеликий, вдень значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина.
Раніше повідомлялося, що увечері в п’ятницю, 14 січня, у багатьох регіонах України зафіксували сильні пориви вітру, які наробили чимало лиха.
У Краматорську, наприклад, негода зірвала прапор із флагштоку у парку «Ювілейний».
Також головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, 14 січня приспустили через погіршення погодних умов.
Зазначимо, буревій наробив лиха в Києві (фото). Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.
Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.
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