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    В Україну повертається потепління: прогноз погоди на неділю

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    <p>На дорогах країни 21 лютого можлива ожеледиця</p> - В Україну повертається потепління: прогноз погоди на неділю

    На дорогах країни 21 лютого можлива ожеледиця

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Невеликий сніг сьогодні можливий лише на Лівобережжі

    В Україні в неділю, 21 лютого, буде хмарно з проясненнями. На Лівобережжі місцями невеликий сніг, на решті території без опадів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Зазначається, що на дорогах сьогодні можлива ожеледиця, на Правобережжі подекуди туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 0-5° морозу, на Прикарпатті, у східних та Сумській областях 5-10° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті 4-9° тепла.

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    У Києві в неділю хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

    Як повідомлялось раніше, синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на місяць.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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