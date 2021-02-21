В Україну повертається потепління: прогноз погоди на неділю

Невеликий сніг сьогодні можливий лише на Лівобережжі

В Україні в неділю, 21 лютого, буде хмарно з проясненнями. На Лівобережжі місцями невеликий сніг, на решті території без опадів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Зазначається, що на дорогах сьогодні можлива ожеледиця, на Правобережжі подекуди туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на Прикарпатті, у східних та Сумській областях 5-10° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті 4-9° тепла.

У Києві в неділю хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Як повідомлялось раніше, синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на місяць.