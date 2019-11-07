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    В Україну повертаються сильні тумани: попередження синоптиків

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    В Україну повертаються сильні тумани: попередження синоптиків

    Туман буде мати перший рівень небезпеки

    У п'ятницю, 8 листопада, на правобережній частині України очікується сильний туман. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що туман буде мати перший рівень небезпеки.

    «Вночі та вранці, 8 листопада, на Правобережжі туман, видимість 200-500 м (перший рівень небезпеки)», - йдеться в повідомленні.

    Раніше у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського заявляли, що сильні тумани в Києві сприяли перезволоженню повітря і вимивання шкідливих домішок з атмосфери, тобто тумани зіграли корисну дію - зменшили рівень забруднення повітря в кінці тижня.

    Також зазначимо, що погода в Україні завтра буде прохолодною через західний атмосферний фронт, температура повітря в деяких регіонах знизиться до +9. Також очікуються опади у західних і північних областях.

    Крім цього, синоптик Наталка Діденко прогнозує підвищення температури повітря у найближчі вихідні.

    вихідні прогноз погоди атмосферне явище повітря
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