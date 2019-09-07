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    В Україну прийдуть дощі з грозами

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    В Україну прийдуть дощі з грозами
    Фото: pixabay.com

    У неділю дощі очікуються у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях

    Погода в Україні 8 вересня буде переважно без опадів, лише деяких західних областях очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    За даними синоптиків, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях завтра очікуються дощі з грозами, температура повітря удень прогріється до +26 градусів.

    В інших областях синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура вдень становитиме від +23 до +29. Найбільш тепла погода очікується в південних областях країни, там температура повітря очікується від +27 до +29.

    Вночі стане холодніше, температура знизиться до +11.

    У Києві завтра вдень очікує від +25 до +27, вночі до +15. Вітер південно-західний 5-10 м/сек.

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