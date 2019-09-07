В Україну прийдуть дощі з грозами



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Фото: pixabay.com

У неділю дощі очікуються у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях

Погода в Україні 8 вересня буде переважно без опадів, лише деяких західних областях очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях завтра очікуються дощі з грозами, температура повітря удень прогріється до +26 градусів.

В інших областях синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура вдень становитиме від +23 до +29. Найбільш тепла погода очікується в південних областях країни, там температура повітря очікується від +27 до +29.

Вночі стане холодніше, температура знизиться до +11.

У Києві завтра вдень очікує від +25 до +27, вночі до +15. Вітер південно-західний 5-10 м/сек.