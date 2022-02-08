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    Мокрий сніг і до +7 вдень: прогноз погоди в Україні на 8 лютого

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    Мокрий сніг і до +7 вдень: прогноз погоди в Україні на 8 лютого
    фото: glavcom.ua

    У західних областях очікується сніг з дощем

    В Україні у вівторок, 8 лютого, на всій території України буде хмарно. Очікується мокрий сніг та дощ. Найтепліше буде на Півдні, де стовпчики термометрів піднімуться до +7. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях очікується сніг з дощем. Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до +5, вночі стовпчик термометра покаже від -2 до +2. Прогнозують хмарну погоду.

    У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода без опадів. Стовпчики термометрів вдень і вночі покажуть від 0 до +3 градусів тепла.

    На Сході України вдень прогнозують від +1 до +5 градусів. Вночі буде 0...+3. Прогнозують хмарну погоду та дощі.

    На Півдні буде найтепліше, однак теж йтимуть дощі. Денна температура становитиме +3...+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на такому ж рівні.

    У Києві буде похмуро, без опадів. Температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса.

    Нагадаємо, синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

    До слова, рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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    Мокрий сніг і до +7 вдень: прогноз погоди в Україні на 8 лютого