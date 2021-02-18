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    Прогноз погоди на Одещині: мороз та ожеледиця

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    На автошляхах області видимість буде добра - Прогноз погоди на Одещині: мороз та ожеледиця
    На автошляхах області видимість буде добра
    фото:УНІАН

    Істотних опадів в області не передбачається

    Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про мороз та ожеледицю в Одесі та області 19 лютого.

    Про це повідомляє Depо.Одеса.

    Так, з 20:00 18 лютого до 20:00 19 лютого в Одесі буде хмарно, проте з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважатиме північний, вночі зі швидкістю 9-14 м/с, вдень 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°C морозу, вдень 2-4°C морозу.

    Водночас в Одеській області теж буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Місцями можлива ожеледиця.

    Вітер переважатиме північний, вночі 9-14 м/с, вдень 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°C морозу, вдень 1-6°C морозу.

    На автошляхах області видимість добра, місцями ожеледиця.

    Нагадаємо, у найближчі дні в Україні триматиметься морозна погода, а на вихідних різко потеплішає та прийде відлига.

    За прогнозами синоптиків, температура 19 лютого вночі ще становитиме 20-25°, вдень 8-13° морозу, у південній частині, більшості східних областей та на Закарпатті вночі 13-18°, вдень 3-8° морозу (на Закарпатті 0-5° тепла). Однак від 20 лютого морози почнуть слабнути і становитимуть вночі 10-15° морозу, на Сумщині до 20°, а вже вдень температура різко підніметься – буде близько 0°, на півночі Лівобережжя 1-6° морозу, в західних областях та на Одещині вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

    Теги: прогноз погоди Одеса
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