Прогноз погоди на Одещині: мороз та ожеледиця

Істотних опадів в області не передбачається

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про мороз та ожеледицю в Одесі та області 19 лютого.

Про це повідомляє Depо.Одеса.

Так, з 20:00 18 лютого до 20:00 19 лютого в Одесі буде хмарно, проте з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважатиме північний, вночі зі швидкістю 9-14 м/с, вдень 5-10 м/с. Температура вночі 9- 11°C морозу, вдень 2- 4°C морозу.

Водночас в Одеській області теж буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Місцями можлива ожеледиця.

Вітер переважатиме північний, вночі 9-14 м/с, вдень 5-10 м/с. Температура вночі 9- 14°C морозу, вдень 1- 6°C морозу.

На автошляхах області видимість добра, місцями ожеледиця.

Нагадаємо, у найближчі дні в Україні триматиметься морозна погода, а на вихідних різко потеплішає та прийде відлига.

За прогнозами синоптиків, температура 19 лютого вночі ще становитиме 20-25°, вдень 8-13° морозу, у південній частині, більшості східних областей та на Закарпатті вночі 13-18°, вдень 3-8° морозу (на Закарпатті 0-5° тепла). Однак від 20 лютого морози почнуть слабнути і становитимуть вночі 10-15° морозу, на Сумщині до 20°, а вже вдень температура різко підніметься – буде близько 0°, на півночі Лівобережжя 1-6° морозу, в західних областях та на Одещині вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.