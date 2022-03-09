В Україну йдуть арктичні вітри: танки окупантів перетворяться на вбивчі морозильники

Окупаційні війська будуть змушені або залишити свої транспортні засоби, або сидіти в «40-тонних залізних морозильниках»

На думку аналітиків, сильне похолодання може зупинити просування Росії

В Україну насуваються арктичні вітри, які перетворять російську техніку на 40-тонні морозильники. Окупанти будуть змушені покинути бойові машини, або замерзати в них, пише британське видання The Times.

На думку аналітиків, сильне похолодання може зупинити просування Росії, оскільки війська будуть змушені або залишити свої транспортні засоби, або сидіти в «40-тонних залізних морозильниках».

«Арктичне повітря, що рухається через Росію та Україну, поєднуватиметься зі східним вітром, що призведе до зниження температури до -10 градусів вночі навколо Києва та Харкова найближчими днями. Якщо врахувати похолодання від вітру, то, за прогнозами, може бути й до -20 градусів», – пише видання.

Аналітики стверджують, що це може ускладнити просування росіян, особливо тих, хто застряг у 60-ти кілометровій колоні на північ від української столиці.

Майор Кевін Прайс, який прослужив у британській армії протягом двадцяти років, у коментарі виданню розповів: «Температура у 20 градусів морозу погіршить російські сили, немає жодних сумнівів. Але це покращить мобільність по пересіченій місцевості, оскільки бруду буде менше, але росіяни не готові до умов арктики», – сказав Прайс.

За його словами, штурм столиці без відповідного одягу був би «неймовірно важким», а дефіцит палива також означатиме, що солдати не зможуть запустити свої двигуни, щоб зігрітися.

«Уявіть, що ви всю ніч сиділи в 40-тонній морозильній камері з заліза», - сказав він, додавши, що дуже низькі температури також, ймовірно, вплинуть на продуктивність техніки, без відповідних мастильних матеріалів.

Прайс вважає, що погіршення погоди ще більше зашкодить моральному духу Росії та завдасть жертв.

«Це не вирішальний фактор, але це дуже небажаний розвиток подій для російських командирів. Температура нижче середньої для цієї пори року, а російські війська, ймовірно, до цього не готові», – зазначив Прайс.

Як повідомлялось, директор ЦРУ Вільям Бернс, глава військової розвідки (Пентагон) Скотт Беррієр та глава Національної розвідки США Авріл Хейнс вважають, що у Кремлі зараз панують лють та роздратування. «Найімовірніше, він (Путін) подвоює зусилля і намагається знищити українську армію, попри жертви серед мирного населення», – сказав глава ЦРУ. Він побачив в голові диктатора «вибухову суміш з образ та амбіцій».