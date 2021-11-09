Китай заблокував роботу сервісу Flightradar24, який показує рух літаків в онлайн-режимі

Сервіс працює завдяки спеціальним приймачам, які передають сигнали, які видаються літаками

У Китаї заблокували роботу сервісу Flightradar24, який дозволяє спостерігати у прямому ефірі рух літаків. Про це повідомляє місцеве видання.

«Тепер заборонено передавати сервісу Flightradar24 інформацію про переміщення літаків на території Китаю», – йдеться у повідомленні.

Сервіс працює завдяки спеціальним приймачам, які передають сигнали, які видаються літаками.

Основна причина такої заборони, зрозуміло, «щоб чужі урядові агенції не скористалися цими секретними даними».

До слова, ресурс Flightradar24 (Флайтрадар) у вигляді інтерактивної карти демонструє розташування будь-якого літака. Всі рейси відстежуються за точністю до декількох хвилин.

Щоб знайти потрібний літак, достатньо було ввести в поле пошуку номер рейсу. А ще можна вибрати будь-яку вподобану іконку та клікнути на неї – це давало можливість побачити, який був уже пройдений маршрут. Також ресурс відображав детальну інформацію про рейс – наприклад, модель літака, швидкість, висота та інше.

Дані оновлюються раз на хвилину, так що вся інформація свіжа й актуальна.

Також база даних Flightradar24 містить інформацію не тільки про рейси, а й про аеропорти безлічі країн, а також надає можливість відстежити всі рейси конкретної авіакомпанії.

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