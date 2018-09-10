В Умані через хасидів сталися три пожежі



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Фото: ГУ ДСНС України у Черкаській області

На вулиці Тургенєва пожежа виникла через коротке замикання електромережі саморобного електричного нагрівального приладу

В Умані під час святкування паломниками Рош-Га-Шану рятувальники та поліцейські попередили виникнення трьох пожеж.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Черкаській області.

«9 вересня о 23:30 на вулиці Пушкіна дозорні Уманського зведеного загону під час патрулювання житлового сектору помітили на балконі 6 поверху 9-поверхового житлового будинку вогонь. Піднявшись разом із працівниками поліції до помешкання, співробітники ДСНС оглянули квартиру та виявили на підвіконні незагашену свічку, через яку загорілося сміття», - заявили в ДСНС.

Пожежу було вчасно ліквідовано.

Також о 00:30 патруль рятувальників у цьому ж будинку за аналогічних обставин виявив та ліквідував загорання у квартирі на 1 поверсі, де залишена на холодильнику без нагляду свічка мало не спричинила масштабну пожежу.

Крім того, 10 вересня о 8:05 на вулиці Тургенєва виникла пожежа у надвірній споруді, яку винаймали хасиди.

«Загорання виявили патрульні Нацполіції, які викликали рятувальників. Через декілька хвилин патрульні ліквідували пожежу, яка виникла через коротке замикання електромережі саморобного електричного нагрівального приладу. Внаслідок пожежі постраждалих немає, - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що в Україну прибуде до 80 тис. паломників-хасидів, які зберуться в Умані на святкування іудейського Нового року - Рош ха-Шана.