В уманських рятувальників з’явився гелікоптер для транспортування хворих паломників
Для забезпечення роботи гелікоптера в Умані створили спеціальний майданчик, техніку застосують у випадку, якщо ситуація буде критичною
До Умані передислокували єврокоптер Держслужби з надзвичайних ситуацій на випадок, якщо знадобиться екстрене транспортування тяжкохворих паломників-хасидів.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
«Гелікоптер забезпечений необхідним медичним обладнанням і відповідає усім вимогам сучасної екстреної медицини», — йдеться у повідомленні.
Для забезпечення роботи гелікоптера в Умані створили спеціальний майданчик, техніку застосують у випадку, якщо ситуація буде критичною.
У ДСНС нагадали, що для забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні події в Умані 23 вересня розгорнули зведений загін Управління ДСНС, до складу якого увійшли 117 фахівців відомства, а також 26 одиниць пожежної і спеціальної техніки.
На святкування Рош ха-Шана до Умані станом на ранок 29 вересня прибули 21 453 паломників.
Як відомо, в Умані похований цадик (праведник) Нахман, а його могила є однією з найбільш шанованих святинь і популярним місцем паломництва.