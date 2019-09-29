В уманських рятувальників з’явився гелікоптер для транспортування хворих паломників

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Для забезпечення роботи гелікоптера в Умані створили спеціальний майданчик, техніку застосують у випадку, якщо ситуація буде критичною

До Умані передислокували єврокоптер Держслужби з надзвичайних ситуацій на випадок, якщо знадобиться екстрене транспортування тяжкохворих паломників-хасидів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

«Гелікоптер забезпечений необхідним медичним обладнанням і відповідає усім вимогам сучасної екстреної медицини», — йдеться у повідомленні.

Для забезпечення роботи гелікоптера в Умані створили спеціальний майданчик, техніку застосують у випадку, якщо ситуація буде критичною.

У ДСНС нагадали, що для забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні події в Умані 23 вересня розгорнули зведений загін Управління ДСНС, до складу якого увійшли 117 фахівців відомства, а також 26 одиниць пожежної і спеціальної техніки.

На святкування Рош ха-Шана до Умані станом на ранок 29 вересня прибули 21 453 паломників.

Як відомо, в Умані похований цадик (праведник) Нахман, а його могила є однією з найбільш шанованих святинь і популярним місцем паломництва.