В уряді обіцяють, що відремонтовані дороги тепер не будуть так швидко руйнуватись



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Міністр зауважив, що у випадку проведення тендерів на ремонтні роботи «Прозорро» не завжди може спрацювати

Одним із елементів, який дійсно запобігає корупції і технологічним порушенням під час ремонту доріг є проста гарантія. Кожна компанія, яка виконуватиме підряд в рамках тендеру, підписує зобов’язання, що п’ять років, а з наступного року - 10 років, вона в рамках контракту буде змушена усунути всі дефекти на дорозі, спричинені неякісним будівництвом. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Вони це роблять. І кожного року ми перевіряємо», - запевнив він і уточнив, що у рамках Київ-Одеса - «те, що ми зараз ремонтуємо», - така гарантія буде.

Міністр також зауважив, що у випадку проведення тендерів на ремонтні роботи «Прозорро» не завжди може спрацювати.

«Представники європейських компаній кажуть: Володимире, якщо у вас єдиний критерій це ціна, ми ніколи не виграємо. Завжди місцеві компанії виграють, тому що вони пропонують нижчу ціну, але і нижчу якість», - зазначив він і додав, що наразі міністерство працюємо з командою Максима Нефьодова (перший заступник міністра економіки, - «Главком») для того, щоб ввести інші критерії, окрім ціни у систему «Прозорро».

«Ми хочемо ввести низку обмежень, зокрема, щодо того, якщо компанія виграла тендер, мінімум 60% робіт в рамках тендеру повинна виконувати ця компанія. Не може бути субпідрядів на величезний обсяг», - пояснив Омелян.

в усіх областях України заробляють конкретні люди.

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