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    Економіка та фінанси

    Світовий банк виділив Україні $200 млн на розвиток сільського господарства

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    Світовий банк надасть Україні $200 млн на прискорення інвестицій у сільське господарство - Світовий банк виділив Україні $200 млн на розвиток сільського господарства
    Світовий банк надасть Україні $200 млн на прискорення інвестицій у сільське господарство

    За отримані кошти в Україні проведуть інвентаризацію державних сільськогосподарських земель

    Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду в межах якої Україна отримає 200 мільйонів доларів на програми прискорення інвестицій у сільське господарство.

    Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

    Відповідну угоду підписала міністр фінансів України Оксана Маркарова та директорка Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен 27 серпня.

    За отримані кошти в Україні проведуть інвентаризацію державних сільськогосподарських земель, проведуть супутникове картографування території України, а також посилять систему державного контролю на кордоні з урахуванням вимог Євросоюзу

    «Україна, яку колись називали житницею Європи, і яка зараз має потенціал стати глобальним постачальником продуктів для світу, потребує таких проєктів, як цей, зокрема, для підготовки земельної реформи і прозорого відкриття ринку землі», — повідомила Маркарова.

    Проєкт з фінансування розрахований до 2023 року. Його кінцевою метою є створення сприятливого середовища для розвитку аграрного бізнесу в Україні, зокрема для малих та середніх підприємств.

    Нагадаємо, що рішення про надання коштів Україні ухвалила рада директорів Світового банку у травні 2019 року.

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