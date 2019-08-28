Світовий банк виділив Україні $200 млн на розвиток сільського господарства



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Світовий банк надасть Україні $200 млн на прискорення інвестицій у сільське господарство

За отримані кошти в Україні проведуть інвентаризацію державних сільськогосподарських земель

Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду в межах якої Україна отримає 200 мільйонів доларів на програми прискорення інвестицій у сільське господарство.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Відповідну угоду підписала міністр фінансів України Оксана Маркарова та директорка Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен 27 серпня.

За отримані кошти в Україні проведуть інвентаризацію державних сільськогосподарських земель, проведуть супутникове картографування території України, а також посилять систему державного контролю на кордоні з урахуванням вимог Євросоюзу

«Україна, яку колись називали житницею Європи, і яка зараз має потенціал стати глобальним постачальником продуктів для світу, потребує таких проєктів, як цей, зокрема, для підготовки земельної реформи і прозорого відкриття ринку землі», — повідомила Маркарова.

Проєкт з фінансування розрахований до 2023 року. Його кінцевою метою є створення сприятливого середовища для розвитку аграрного бізнесу в Україні, зокрема для малих та середніх підприємств.

Нагадаємо, що рішення про надання коштів Україні ухвалила рада директорів Світового банку у травні 2019 року.