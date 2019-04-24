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    В уряді Шотландії пропонують провести новий референдум про незалежність

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    В уряді Шотландії пропонують провести новий референдум про незалежність

    У 2016 році більшість шотландців проголосували за те, щоб залишитися у ЄС

    Голова уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила про необхідність провести повторний референдум про незалежність від Великої Британії.

    Референдум має бути проведений до закінчення повноважень чинного шотландського уряду в 2021 році, заявила перший міністр, виступаючи в парламенті 24 квітня.

    «Ми незабаром розробимо законодавство для встановлення правил для будь-якого референдуму», – заявила Стерджен. Вона висловила сподівання, що закон про референдум буде ухвалений вже до кінця 2019 року.

    Попереднє голосування про незалежність у Шотландії відбулося у вересні 2014 року. Тоді близько 55% шотландців вважали за краще залишитися у складі Сполученого Королівства.

    У 2016 році більшість шотландців проголосували за те, щоб залишитися у ЄС.

    Стерджен – голова Шотландської національної партії. Вона очолила організацію в 2014 році після поразки проведеного в країні референдуму про незалежність. Високопоставлені члени партії закликають до повторного референдуму на тлі невдалих спроб британського парламенту забезпечити вихід Великої Британії з Євросоюзу.

    Спочатку «Брекзит» мав відбутися 29 березня. Парламент Великої Британії тричі відмовлявся затвердити угоду про вихід з ЄС. Зараз вихід перенесений на більш пізній термін і повинен відбутися не пізніше ніж 31 жовтня.

    Шотландія є частиною Великої Британії понад 300 років.

    Нагадаємо, у середині травня 2018 року парламент Шотландії не підтримав законопроект щодо Brexit

    Джерело: Радио Свобода

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