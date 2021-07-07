США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі

Як виняток будуть можливі гуманітарні рейси, а також ті, причиною яких є національні інтереси і безпека США

Міністерство транспорту США заборонило продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю. Заборона також стосується рейсів, здійснюваних з пересадкою.

Як повідомляє DW, американське об'єднання пілотів ALPA вже вітало цей крок.

Як виняток будуть можливі гуманітарні рейси, а також ті, причиною яких є національні інтереси і безпека США.

У той же час раніше в Держдепартаменті відзначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона в світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську.

Як повідомлялося раніше, влада України закрила повітряний простір для білоруських авіакомпаній наприкінці травня слідом за європейськими країнами після того, як 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега, що знаходилися на борту.

На тлі інциденту польоти над Білоруссю призупинив ряд авіакомпаній, деякі держави перестали виконувати польоти в саму країну. 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу, при цьому заборона не стосується гуманітарних рейсів, а також аварійних посадок і екстрених прольотів. В свою чергу Київ висловив готовність надати свій повітряний простір для рейсів іноземних авіакомпаній в обхід Білорусі.

Згодом Білорусь заявила, що міжнародним рейсам «небезпечно» літати над Україною. Уряд країни також планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для «оцінки правомірності рішення» країн, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір.