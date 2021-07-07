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    За добу в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб

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    33 людини напередодні не змогли побороти Covid-19 - За добу в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб
    33 людини напередодні не змогли побороти Covid-19
    Фото: Роман Балук

    6 липня в Україні зафіксовано 610 нових випадків коронавірусу

    За минулу добу, 6 липня, в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 458 осіб;
    • летальних випадків – 33;
    • одужало – 1 666 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 20 240 осіб,
    • методом ІФА – 9 189 осіб,
    • експрес-тестами – 16 739 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 238 974 особи;
    • одужало – 2 174 353 особи;
    • летальних випадків – 52 537;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 965 456.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

    Раніше стало відомо, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.

    До слова, 5 липня в Україні виявили пів тисячі хворих на коронавірус.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
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    За добу в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб