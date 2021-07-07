За добу в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб
6 липня в Україні зафіксовано 610 нових випадків коронавірусу
За минулу добу, 6 липня, в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 458 осіб;
- летальних випадків – 33;
- одужало – 1 666 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20 240 осіб,
- методом ІФА – 9 189 осіб,
- експрес-тестами – 16 739 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 238 974 особи;
- одужало – 2 174 353 особи;
- летальних випадків – 52 537;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 965 456.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.
Раніше стало відомо, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.
До слова, 5 липня в Україні виявили пів тисячі хворих на коронавірус.