За добу в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб

6 липня в Україні зафіксовано 610 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 6 липня, в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 458 осіб;

летальних випадків – 33;

одужало – 1 666 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 240 осіб,

методом ІФА – 9 189 осіб,

експрес-тестами – 16 739 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 238 974 особи;

одужало – 2 174 353 особи;

летальних випадків – 52 537;

проведено ПЛР-тестувань – 10 965 456.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

Раніше стало відомо, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.

До слова, 5 липня в Україні виявили пів тисячі хворих на коронавірус.