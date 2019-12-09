В Ужгороді військовий поранив ножем товариша по службі



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Поліція Ужгорода з’ясовує обставини замаху на життя військовослужбовця

В Ужгороді з'ясовуються обставини замаху на життя військовослужбовця його товаришем по службі. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Закарпатській області.

«Правоохоронці Ужгородського відділку поліції задокументували факт замаху на вбивство 52-річного військовослужбовця його 31-річним товаришем по службі. Повідомлення про госпіталізацію до лікарні чоловіка з ножовими пораненнями надійшло до поліції сьогодні, 8 грудня, близько 19:20», - йдеться у повідомленні.

Зі слів лікаря, до медзакладу каретою швидкої допомоги з ножовими пораненнями доставлено 52-річного військовика. Слідчо-оперативна група, що прибула за викликом, з’ясувала, що поранення чоловік отримав у військовій частині, яка дислокується в Ужгороді.

На місці події попередньо встановлено, що у військовослужбовців Збройних сил України за контрактом – 31-річного та 52-річного чоловіків, – виник конфлікт. У розпалі молодший службовець наніс декілька ударів ножем своєму старшому товаришу по службі.

За фактом замаху на вбивство у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Стосовно 31-річного чоловіка вирішується питання про затримання його в порядку ст. 208 КПК України.

У ході досудового слідства, правоохоронці з’ясують усі обставини даного злочину.