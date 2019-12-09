  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: бойовики сім разів обстріляли українські позиції

    • Розсилка
    Доба на Донбасі: бойовики сім разів обстріляли українські позиції

    8 грудня втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано

    8 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

    • біля Василівки — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • біля Павлополя — з великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Мар’їнки та Широкиного — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:

    • біля Травневого — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • поблизу Кримського і Хутора Вільного — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Вчора, 8 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ