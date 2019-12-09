Доба на Донбасі: бойовики сім разів обстріляли українські позиції
8 грудня втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано
8 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:
- біля Василівки — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- біля Павлополя — з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Мар’їнки та Широкиного — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:
- біля Травневого — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Кримського і Хутора Вільного — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 8 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.