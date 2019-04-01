В Японії оприлюднили назву ери нового імператора



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Генеральний секретар кабінету міністрів Японії продемонстрував назву нової ери

Слово «Рейва» умовно можна перекласти як «порядок і гармонія»

Ера правління нового імператора Японії отримала назву «Рейва». Вона розпочнеться 1 травня.

Про це повідомляє ВВС.

Генеральний секретар кабінету міністрів Есіхіде Суга продемонстрував табличку c двома каліграфічно написаними ієрогліфами назви, яким тепер будуть називатися роки перебування нового монарха на троні.

Слово «Рейва» умовно можна перекласти як «порядок і гармонія». Це слово походить з найдавнішої антології японської поезії «Манйосю».

Нинішній 85-річний імператор Японії Акіхіто залишить престол 30 квітня за власним бажанням у зв'язку з похилим віком. На наступний день новим імператором буде проголошений його старший син - наслідний принц Нарухіто. Це буде означати наступ першого року ери «Рейва».

Як відомо, в Японії діють дві системи літочислення - звичайна міжнародна та по роках перебування монархів на престолі. Таким чином, в країні одночасно йдуть 2019 й рік і 31-й рік Хейсей (означає «мир і злагода») - так називається ера правління нинішнього імператора Акіхіто.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії має намір запросити на святкування з нагоди вступу на престол нового імператора глав 195 країн, з якими Токіо має дипломатичні відносини.

Джерело: УНН