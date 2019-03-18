В Японії приступили до розробки авіаційної протикорабельної ракети



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Нова ракета матиме радіус в 400 км або в два рази більше, ніж XASM-3 Фото: HWAK26

Нова ракета зможе вражати надводні цілі на відстані в 400 км

Уряд Японії має намір використати напрацювання по надзвуковій авіаційній протикорабельній ракеті XASM-3 для створення нової ракети проти ворожих надводних кораблів.

Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post із посиланням на японське видання Kyodo.

Нова ракета матиме радіус в 400 км або в два рази більше, ніж XASM-3. Дана система також буде базуватися на винищувачах. Проте збільшений радіус дозволить не заходити в зону дії систем протиповітряної оборони потенційного супротивника. Відповідні витрати по проекту перспективної протикорабельної ракети повітряного базування будуть включені до проекту бюджету на 2020 рік.

До цього в січні прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що на його думку, стаття 9 Конституції країни не забороняє має на озброєнні крилаті ракети великого радіуса. Ця стаття, як відомо, забороняє Японії вдаватися до війни як інструменту політики і володіти відповідним потенціалом.

Раніше повідомлялося, що військові Японії та Сполучених Штатів спільно розробляють нову радарну систему для американських бойових кораблів для покращення можливостей захисту.