В Японії прокинувся вулкан Асо



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Асо – один з найбільших вулканів Японії. Його висота становить 1592 метри

Японське метеорологічне агентство (JMA) зафіксувало вибух у вулкані, після чого з'явився дим

Один з найбільших вулканів в Японії - Асо, розташований на острові Кюсю, знову активізувався.

Про це 19 квітня повідомляє Xinhua.

Виверження сталося о 8:24 за місцевим часом, зазначило Японське метеорологічне агентство (JMA).

Виверження сталося у найактивнішому кратері - кальдері Накадеке.

JMA зафіксувало вибух, після чого з'явився дим. Асо викинув вулканічний попіл у повітря на висоту 400 метрів.

Інформації про постраждалих або руйнування не надходило.

Виверження стало вже другим на цьому тижні, пишуть ЗМІ.

Асо – один з найбільших вулканів Японії. Його висота становить 1592 метри. Виверження вулкана різної сили фіксується регулярно.

Нагадаємо, 14 квітня на відстані 66 км на південний схід від японського порту Кусіро, що в префектурі Хоккайдо, стався землетрус магнітудою п’ять балів.

Джерело: Укрінформ