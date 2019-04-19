В Японії прокинувся вулкан Асо
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Асо – один з найбільших вулканів Японії. Його висота становить 1592 метри
Японське метеорологічне агентство (JMA) зафіксувало вибух у вулкані, після чого з'явився дим
Один з найбільших вулканів в Японії - Асо, розташований на острові Кюсю, знову активізувався.
Про це 19 квітня повідомляє Xinhua.
Виверження сталося о 8:24 за місцевим часом, зазначило Японське метеорологічне агентство (JMA).
Виверження сталося у найактивнішому кратері - кальдері Накадеке.
JMA зафіксувало вибух, після чого з'явився дим. Асо викинув вулканічний попіл у повітря на висоту 400 метрів.
Інформації про постраждалих або руйнування не надходило.
Виверження стало вже другим на цьому тижні, пишуть ЗМІ.
Асо – один з найбільших вулканів Японії. Його висота становить 1592 метри. Виверження вулкана різної сили фіксується регулярно.
Нагадаємо, 14 квітня на відстані 66 км на південний схід від японського порту Кусіро, що в префектурі Хоккайдо, стався землетрус магнітудою п’ять балів.
Джерело: Укрінформ