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    В Японії прокинувся вулкан Асо

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    <p>Асо &ndash; один з найбільших вулканів Японії. Його висота становить 1592 метри</p> - В Японії прокинувся вулкан Асо

    Асо – один з найбільших вулканів Японії. Його висота становить 1592 метри

    Японське метеорологічне агентство (JMA) зафіксувало вибух у вулкані, після чого з'явився дим

    Один з найбільших вулканів в Японії - Асо, розташований на острові Кюсю, знову активізувався.

    Про це 19 квітня повідомляє Xinhua.

    Виверження сталося о 8:24 за місцевим часом, зазначило Японське метеорологічне агентство (JMA).

    Виверження сталося у найактивнішому кратері - кальдері Накадеке.

    JMA зафіксувало вибух, після чого з'явився дим. Асо викинув вулканічний попіл у повітря на висоту 400 метрів.

    Інформації про постраждалих або руйнування не надходило.

    Виверження стало вже другим на цьому тижні, пишуть ЗМІ.

    Асо – один з найбільших вулканів Японії. Його висота становить 1592 метри. Виверження вулкана різної сили фіксується регулярно.

    Нагадаємо, 14 квітня на відстані 66 км на південний схід від японського порту Кусіро, що в префектурі Хоккайдо, стався землетрус магнітудою п’ять балів.

    Джерело: Укрінформ

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